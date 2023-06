Neues Konzept präsentiert KEV 81 hat kein Oberligateam gemeldet

Die Krefeld Pinguine gaben am Donnerstag bekannt, dass sie das Nachwuchskonzept zusammen mit dem KEV 81 neu ausrichten. Das Herzstück soll zukünftig das U20-DNL-Team sein, das die jungen Talente direkt an die Profimannschaft heranführen soll. Das Oberligateam ist damit Geschichte. Die Meldefrist lief am Mittwoch ab. Eine Nachmeldung ist aber noch bis Sonntag möglich.