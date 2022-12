Riesenknall bei Krefeld Pinguine Investor Sergey Saveljev zieht sich zurück

Im Frühjahr 2020 hatte die Firma Save‘s AG aus Lugano, die am 4. Februar 2020 von Stefano Ansaldi gegründet wurde, die Anteile an Krefeld Pinguine übernommen. Im Oktober 2020 war Sergey Saveljev zum Geschäftsführer berufen wurden und seitdem der starke Mann. Finanzielle Probleme während der Corona-Pandemie meisterte der Traditionsverein zwar, doch im Frühjahr 2022 stand das Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga als Absteiger in die DEL 2 fest.