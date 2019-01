Eishockey in der DEL: Krefeld Pinguine unterliegen Meister München

Krefeld Die Krefeld Pinguine haben am Freitagabend gegen den Deutschen Meister EHC München mit 2:5 verloren. Vor 5.146 Zuschauern waren die Gäste von der Isar diesmal zu stark für die Schwarz-Gelben. Sonntag steigt in Nürnberg ein „Play-off-Spiel“.

Statt der ersehnten sieben Siege auf einem Streich mussten die Pinguine am Freitagabend in der Yayla-Arena vor 5.146 Zuschauern zum zehnten Mal in Folge auf eigenem Eis gegen München eine Niederlage einstecken. Die Krefelder vergaben nach ihrer 1:0-Führung einige gute Torchancen. In dieser Phase fehlte ihnen gegen so einen starken Gegner das Scheibenglück. Die Gäste drehten das Match vor der Pause binnen 145 Sekunden und ließen sich spätestens nach ihren vierten Treffer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Für die Schwarz-Gelben steht nun am Sonntag im Kampf um Platz zehn in Nürnberg ein Spiel mit Play-off-Charakter auf dem Programm. Die Ice Tigers gewannen am Freitag in Wolfsburg und sind den Pinguinen damit wieder ein Stück näher gekommen.