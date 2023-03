1:2-Niederlage Pinguine vergeben den ersten Matchball

Die Pinguine vergaben im vierten Play-off-Duell gegen die Eislöwen Dresden leichtfertig ihren ersten Matchball und müssen jetzt am Freitag in der Yayla-Arena den zweiten nutzen, damit die best-of-seven-Serie nicht noch unnötig spannend und die Halbfinalteilnahme noch verpasst wird. Vor nur 2809 Zuschauern konnten die Krefelder im ersten Drittel drei Überzahlspiele nicht nutzen, um den bis dahin harmlosen Eislöwen frühzeitig den Zahn zu ziehen. Die gingen dann in der 36. Minute in Führung und witterten trotz ihres 0:3-Rückstandes in der Serie wieder Morgenluft. Zwar gelang Marcel Müller noch der Ausgleich (51.), aber nach einem dicken Patzer von Maxi Söll im eigenen Drittel erzielten die Eislöwen den Treffer zum 2:1-Sieg (55.).