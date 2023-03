Dienstag Play-off-Spiel 7 Pinguine plötzlich nur ein Außenseiter

Ehe die Pinguine am Sonntagabend nach der 2:6-Niederlage im sechsten Play-off-Spiel gegen die Eislöwen in Dresden in den Mannschaftsbus stiegen, wurden sie von einigen KEV-Fans verabschiedet. „Am Dienstag holen wir gemeinsam das Ding“, rief ein Fan den Spielern zu und erhielt dafür viel Applaus. Das Ding ist nur, dass der Gegner nach drei Siegen in Folge das Momentum auf seine Seite ziehen konnte und am Dienstag in der Yayla-Arena ab 19.30 Uhr beim Showdown um den Einzug ins Halbfinale mit breiter Brust antritt. Dagegen sind die Vorzeichen für die Krefelder besonders in personeller Hinsicht nicht rosig. Es sei denn, der ein oder andere wichtige Akteur kehrt ins Aufgebot zurück. Wenn nicht, treten die Pinguine nur noch als Außenseiter an. Diese Rolle versetzt aber oft Berge. Und es wird dem dezimierten Team nicht am notwendigen Willen fehlen, mit der Unterstützung ihrer Fans die Serie mit ihrem vierten Sieg zu beenden.