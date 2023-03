2:3-Niederlage Pinguine vergeben auch den zweiten Matchball

Die Gäste bleiben am Drücker, weil die Krefelder nicht in Konter laufen wollten. Sie überstanden eine Strafe gegen Leon Niederberger, aber es folgte Schuss auf Schuss der Eislöwen. Einen Abpraller nutzte Walther zur Führung (17.). Doch nur 40 Sekunden später gelang Odeen Tufto nach Vorarbeit von Marcel Müller der wichtige Ausgleich. Kurz nach dem Mittelbully zielte Philip Riefers aus sehr guter Position am Tor vorbei. Kurz vor der Pause waren die Krefelder zum ersten Mal in Überzahl. Dabei scheiterte Dennis Miller an Torwart Schwendener.