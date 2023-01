4:1 gegen Crimmitschau Pinguine feiern ersten Heimsieg des Jahres

Mit einem verdienten 4:1-Erfolg gegen die Eispiraten aus Crimmitschau festigten die Krefelder Pinguine ihren Platz in den Top-Sechs der DE2-Tabelle. Der erste Heimsieg des Jahres geriet vor 3193 nach der 3:0-Führung nie in Gefahr. Dafür sorgte auch Torwart Hendrik Hane von der DEG in seinem zweiten Heimspiel für die Gastgeber. Erfreulich, dass die Topsturmreihe der Schwarz-Gelben nach langer Durststrecke mal wieder zuschlug. Dabei war Marcel Müller mit einem Treffer und zwei Vorlagen beteiligt. Dazu trafen Zach Magwood, Alex Weiß und Pascal Zerressen. Bereits am Dienstag kommen die Ravensurger Towerstars nach Krefeld.