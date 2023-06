DEL2-Mannschaft Das ist der bisherige Pinguine-Kader für die Saison 2023/24

Die Krefeld Pinguine spielen auch in der Saison 2023/24 in der DEL2. Nach der Saison 2022/23 trennte sich der Verein von zahlreichen Spielern und versucht den Neuaufbau. Noch steht der Kader für die neue Spielzeit nicht komplett fest, einige Zugänge wird es in den kommenden Wochen noch geben. Für Aufsehen sorgte unter anderem, dass der frühere NHL-Star Christian Ehrhoff wieder für die Pinguine aufläuft. Er hatte seine Karriere eigentlich schon beendet. Diese Spieler gehören bisher zum Team des KEV.