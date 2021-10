Krefeld Pinguine : Torhüter Shilin soll die Panther-Krallen stutzen

Am Freitag wird Oleg Shilin im Tor der Pinguine stehen und wie hier wieder die ein oder andere spektakuläre Rettungsaktion zeigen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Torwart gehört am Freitag im Heimspiel der Krefeld Pinguine gegen Augsburg zur Starting-Six. In der Torhüter-Statistik belegt der Deutsch-Russe mit einer Quote von 92,8 Prozent Platz drei. Auf ihn wird es gegen die Panther ankommen.

Nach acht Heimspielen der neuen Eiszeit stehen für die Pinguine lediglich zwei Siege zu Buche. Zu wenig, um wieder mehr Fans in die Yayla-Arena zu locken. Denn gute Leistungen alleine reichen nicht aus. Am Freitag bietet sich den Schwarz-Gelben die nächste Gelegenheit, die Heimbilanz aufzupolieren. Denn die Augsburger Panther sind am 19.30 Uhr zu Gast, gegen die vor zwei Wochen mit 3:1 gewonnen wurde. Mit einem Sieg könnten die Schwarz-Gelben die Gäste, die derzeit mit 18 Punkten Platz elf der Tabelle belegen, überholen.

Das Duell gegen die Schwaben aus Bayern ist der Auftakt zum einem harten Programm mit vier Spielen innerhalb von sieben Tagen. Sonntag geht es zu den Kölner Haien. Dienstag kommen die Grizzly Wolfsburg an den Niederrhein. Am Donnerstag geht die Reise nach Berlin. Danach beginnt die Deutschland-Cup-Pause. Erst am 19. November geht es mit dem Auswärtsspiel in Iserlohn weiter.

info Die Heimbilanz gegen die Panther ist positiv Nach 55 Heimspielen gegen die Augsburger Panther ist die Bilanz der Pinguine mit 38:16-Siegen positiv. Dazu gab es ein Unentschieden. Zwei Siege in Folge gegen die Gäste aus Bayern gab es zuletzt in der Saison 2015/16.

Die Pause benötigen die Pinguine dringend, da die Trainer zuletzt mit einem kurzen Kader auskommen mussten. Die ein oder andere Blessur muss auskuriert werden. Torwart Sergei Belov wird aber noch länger ausfallen. Ob er ab dem 13. Dezember wieder zur Verfügung steht, wenn für Nikita Quapp die Vorbereitung auf die U20-WM in Kanada beginnt und erst am 6. Januar wieder zurückkehrt, steht noch nicht fest. Eventuell müssen die Pinguinen einen Nachwuchs-Torhüter des KEV mit einer Förderlizenz ausstatten. Matthias Bittner nahm bereits schon am Training des DEL-Teams teil. Die Fans der Pinguine würden sicher gerne wieder Patrick Klein im DEL-Tor sehen. Der müsste aber offiziell den Verein wechseln und bei den Pinguinen einen Vertrag unterschreiben.

Derzeit bereitet die Torhütersituation kein Kopfzerbrechen. Nikita Quapp und Oleg Shilin zeigten zuletzt konstant gute Leistungen. Shilin, der gegen Augsburg zur Starting-Six gehört, hat sich in der DEL-Torhüterstatistik mit einer Fangquote von 92,8 Prozent auf Platz drei vorgearbeitet.

Beim ersten Saison-Gastspiel er Augsburger stand Quapp im Tor, der 36 der 37 Torschüsse der Panther meisterte. Die Pinguine kamen nur auf 21 Torschüsse. Das zeigt, dass erneut eine gute Torwartleistung von Nöten ist. An der Durchschlagskraft wurde in dieser Woche im Training laut Co-Trainer Boris Blank gearbeitet: „Wir wissen, dass wir unsere Torchancen besser nutzen müssen.“ Dafür soll demnächst auch ein neuer Stürmer sorgen. „Wir werden nur einen Spieler verpflichten, der zu uns passt und der uns sofort helfen kann“, sagte Trainer Igor Zakharkin.