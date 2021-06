Zugang für die Abwehr : Pinguine verpflichten Kapitän des dänischen Nationalteams

Krefeld Der 29-jährige Jesper Jensen Aabo wechselt vom schwedischen Topklub Malmö Redhawks an den Niederrhein. Bei der Weltmeisterschaft in Lettland war er Kapitän der Nationalmannschaft seines Landes.

Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive sind die Krefeld Pinguine in Dänemark fündig geworden. Der dänische Nationalspieler und Kapitän Jesper Jensen Aabo trägt in der kommenden Saison das Trikot des DEL-Klubs vom Niederrhein. Der 29-Jährige erhält einen Einjahresvertrag mit Verlängerungsoption.

Der aus Rødovre, Dänemark stammende Jensen Aabo verpasste unter der Woche mit seiner Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Lettland zwar knapp den Einzug ins Viertelfinale, überzeugte beim Turnier in Riga mit seiner Mobilität und seinem Spielverständnis.

Laut Geschäftsführer Sergey Saveljev sind das nicht die einzigen Stärken des 1,83 Meter großen Linksschützen: „Jesper ist ein Verteidiger auf europäischem Top-Niveau. Er hat bewiesen, dass er sowohl in der SHL, KHL als auch in internationalen Wettbewerben spielen kann. Wir freuen uns nun darauf, was er in DEL leisten wird. Davon unabhängig ist der Umstand, dass wir den Kapitän einer der Top-12-Nationen im internationalen Eishockey verpflichten können, ein Beweis dafür, dass unser Konzept, auch gestandene Spieler ins Team einbauen zu wollen, überzeugt. Seine Erfahrung und Führungsqualitäten werden ein wichtiger Baustein sein, um unsere Mannschaft auf das nächste Level zu heben und weitere Spitzenspieler verpflichten zu können, die uns bei unserem Vorhaben unterstützen.“

Jensen Aabo war in den lvergangenen beiden Spielzeiten in der schwedischen Topliga SHL für die Malmö Redhawks im Einsatz, wo er in 93 Spielen auf neunTore und 26 Vorlagen kam und zwei weitere Spiele in den Play-offs absolvierte. Seine meisten Spiele außerhalb Schwedens machte Jensen Aabo für den finnischen Club Jokerit Helsinki in der KHL zwischen 2015 und 2019, wo er in 222 Spielen auf insgesamt 42 Punkte (10 Tore, 32 Vorlagen) und eine Wertung von +18 kam. Auf der internationalen Bühne war Aabo ebenfalls bereits über 200 Mal bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen für sein Heimatland Dänemark nominiert.