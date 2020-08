Nächster Neuzugang : Krefeld Pinguine verpflichten Center Ivan Petrakov

Krefeld Das Personalkarussell dreht sich bei den Krefeld Pinguinen derzeit rasend schnell. Mit dem russischen Mittelstürmer Ivan Petrakov meldet der DEL-Klub bereits den dritten Neuzugang in dieser Woche. Was den Neuen ausmacht.

Der 26-Jährige soll in der ersten oder zweiten Sturmreihe der Schwarz-Gelben für Torgefahr sorgen. Petrakov kam bereits in 47 Spielen in der höchsten russischen Liga, der KHL, bei Vityaz Podolsk zum Einsatz und spielte parallel für bekannte VHL-Klubs wie Dynamo St. Petersburg und HK Ryazan, wo auch der neue Torwart Belvo sein Teamkollege war. Insgesamt brachte es Petrakov in der 2. russischen Liga in sieben Spielzeiten auf 259 Spiele (52 Tore / 77 Assists). Vor einigen Jahren nahm er unter anderem mit der russischen Auswahlmannschaft an der Universiade teil und konnte dort internationale Erfahrungen sammeln.