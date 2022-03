Jetzt wird es ganz schwer : Krefeld Pinguine verlieren Kellerduell bei Kölner Haien

Köln Durch ein Gegentor bei eigener Überzahl geraten die Gäste, die zuvor zwei Mal geführt hatten, im Schlussdrittel in Rückstand. Der Treffer bricht ihnen das Genick und verschlechtert die Aussichten auf den Klassenerhalt.

In Köln ist vieles anders. Da wird während der Pandemie Karneval gefeiert und ordentlich auf die Pauke gehauen, so dass die Corona-Zahlen nach Aschermittwoch in die Höhe schießen. Und da werden auch in der Fastenzeit Karnevalslieder geschmettert, wenn es Anlass zur Freude gibt. Wenn die Fußballer des 1. FC Köln ein Tor schießen, erklingt das Lied „Und wenn et Trömmelche jeht“ der Räuber und es schallt aus zigtausend Kehlen „Kölle alaaf, alaaf, Kölle alaaf“. Und wenn die Eishockeycracks der Haie ins Schwarze treffen, lädt der „Kölsche Jung“ von Brings zum Mitsingen ein. Das war am Dienstag Abend vier Mal der Fall, denn so viele Gegentore kassierten die Krefeld Pinguine, in dem Kellerduell. Vor 7.263 Zuschauern setzten sich die Gastgeber am Ende verdient mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) durch. Für die Krefelder, die nicht chancenlos waren und in dem erneut sehr starken Torhüter Sergei Belov ihren besten Mann hatten, wird es im Kampf um den Klassenerhalt nun extrem eng. Am Freitag im Derby bei der Düsseldorfer EG ist ein Sieg jetzt beinahe schon Pflicht.