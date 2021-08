Testspiele im Ausland : Krefeld Pinguine reisen nach Finnland

Trainer Clark Donatelli ist gespannt, ob seine Trainingsarbeit schon gefruchtet hat. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach einigen Eiszeiten in Wesel und Krefeld tragen die Pinguine ihren ersten beiden Testspiele in Skandinavien aus. In Finnland trifft das Team am Mittwoch auf Saimaan Pallo und am Donnerstag auf Jokerit Helsinki.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine reisen am Dienstag zu zwei Vorbereitungsspielen nach Finnland. Es geht zunächst mit dem Flieger nach Helsinki. Von dort geht es per Bus weiter ins etwa 250 Kilometer entfernte Imatra. Die Kleinstadt liegt an der Grenze zu Russland. Gegner sind am Mittwoch Saimaan Pallo aus Lappenranta, am Donnerstag das Spitzenteam aus der russischen KHL Jokerit Helsinki. SaiPa, dessen Vereinsfarben ebenfalls Schwarz-Gelb sind, wurde 1948 gegründet und belegte in dieser Saison Platz 13 in der finnischen Liga. Ein noch größeres Kaliber ist die Mannschaft von Trainer Lauri Marjamäki, die in der starken KHL auf Platz fünf kam. Der 44jährige Übungsleiter steht seit 2018 bei Jokerit an der Bande. Vorher war er zwei Jahre für die finnische Nationalmannschaft verantwortlich.

Die Pinguine reisen mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 13 Stürmern nach Finnland. Das Trainerteam ist auch wieder komplett. Co-Trainer Boris Blank kehrte aus der Slowakei zurück, wo er U18-Bundestrainer Alexander Dück assistierte. Stürmer Luca Hauf lief bei dem Turnier im Nationaldress auf. Das Team wurde Siebter.

Lesen Sie auch Erstes Eistraining in Krefeld : Laurin Braun will in dieser Saison einiges gut machen

Die spannende Frage lautet: Welche Reihen bietet Trainer Clark Donatelli auf? Beim Training in der vergangenen Woche hatte der Trainer in den Farben, schwarz, rot, gelb und grün vier Blöcke gebildet. Das Team „Rot“ bestehend aus den Verteidigern Jesper Jensen-Abo und Patrik Hersley sowie den Angreifern Jeremy Bracco, Anton Berlyov und Alexander Bergström könnte durchaus als erste Formation aufs Eis gehen. Im Team „Gelb“ liefen die Verteidiger Tom Bappert und Maxi Gläßl auf. Dazu gesellten sich Alexander Weiß, Lucas Lessio und Kapitän Martin Schymainski. Das Team „Grün“ führte Nationalstürmer Laurin Braun an. An seiner Seite spielten die Angreifer Robert Sabolic und Justin Volek. Es verteidigten Dominik Tiffels und Arturs Kuldas. Im Team „Schwarz“ zeigten sich die U20-Nationalspieler Alexander Blank und Maciek Rutkowski mit Leon Niederberger. Philipp Mass und Mirko Sacher waren als Verteidiger dabei. Gut möglich, dass Donatelli diese Formationen aufs Eis schickt. Luca Hauf dürfte als 13. Stürmer Eiszeit bekommen. Im Tor fällt die Entscheidung wahrscheinlich zwischen Nikita Quapp und Sergei Belov.