Drei Spiele in fünf Tagen : Die Krefeld Pinguine gehen am Stock

Wenn die Pinguine am Freitagmorgen in aller Herrgottsfrühe aus Berlin zurückkehren, werden sich die Spieler in die wohlverdiente Pause verabschieden. Am 11. November beginnt die Vorbereitung auf die nächsten DEL-Spiele. Die findet zunächst wegen des Deutschland-Cups in Duisburg statt. „Dort müssen wir nicht nach jedem Training unsere Sachen aus der Kabine räumen und können dort auch den Kraftraum nutzen“, sagte Sergey Saveljev am Mittwoch.

Nach der Pause geht es am Freitag, 19.11. in der DEL mit dem Auswärtsspiel in Iserlohn weiter. Dann soll auch Leon Niederberger einsatzbereit sein, der am Mittwoch schon wieder mit der Mannschaft trainierte. Auch Torwart Sergei Belov war auf dem Eis, absolvierte aber ein separates Programm.