Krefeld erwägt Strafanzeige : Pinguine-Profi löst Vertrag wegen Hass-Kommentaren auf

Krefeld Die Krefeld Pinguine und ihre Spieler befinden sich in einer sportlichen Krise. Einige Eishockey-Profis sahen sich deshalb zuletzt massiven Beleidigungen ausgesetzt, die jetzt sogar eine Vertragsauflösung zur Folge hatten.

Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey-Liga haben nach massiven Beleidigungen gegen ihre Spieler in den sozialen Netzwerken öffentlich Stellung bezogen und erwägen eine Strafanzeige. „Von Clubseite möchten wir klarstellen, dass wir uns uneingeschränkt hinter unsere Spieler stellen und gegen die uns vorliegenden Nachrichten rechtliche Schritte einleiten werden. Außerdem werden Spieler und Mitarbeiter dafür sensibilisiert, beleidigende oder die Gesundheit bedrohende Kommentare zukünftig zügiger zu melden“, hieß es in einer Mitteilung des Clubs am Dienstag. Krefeld ist das mit Abstand schwächste Team in der bisherigen Saison.