Krefeld Pinguine : KEV-Urgestein Daniel Pietta freut sich auf sein Zuhause

Daniel Pietta erzielte in der Vorsaison gegen Krefeld einen Treffer. Damals stand Nikita Quapp im Tor, der auch Freitag zum Einsatz kommen dürfte. Foto: imago images/Johannes Traub/Johannes TRAUB / JT-Presse.de via www.imago-images.de

Krefeld Das Urgestein des Krefelder Eishockeys tritt am Freitag mit dem ERC Ingolstadt in der Yayla-Arena gegen die Pinguine an. Bei den Krefeldern feiert Laurin Braun sein Comeback. Im Tor bekommt Oleg Shilin wahrscheinlich eine Pause.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Das Thema Geisterspiele in der Yayla-Arena ist vorerst vom Tisch. Es gibt zwar angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie wieder Zuschauer-Beschränkungen bei Sportveranstaltungen, doch mit maximal 3500 Zuschauern auf den Rängen, können die Krefeld Pinguine sicher gut leben. Bis Donnerstag waren für das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen den ERC Ingolstadt einschließlich der Dauerkarten 2200 Tickets weg.

Das Duell gegen das Team von der Donau steht natürlich unter einem besonderen Stern. Denn Daniel Pietta wird in der DEL mit den Panthern zum ersten Mal vor Zuschauern auf Krefelder Eis auflaufen. „Ich freue mich auf Zuhause und das Spiel“, sagte das Urgestein des Krefelder Eishockeys am Donnerstag im RP-Gespräch. Das Zuhause bezieht der fast 35-jährige Center nicht nur auf die Westparkstraße. Er wird nach dem Spiel mit seiner Familie am Niederrhein in seinem Haus bleiben, da Ingolstadt am Sonntag spielfrei ist. Ob sein Ticket für den Bundesliga-Kracher zwischen Dortmund und München am Samstag wegen der Reduzierung der Zuschauer-Kapazität noch Gültigkeit besitzt, weiß er noch nicht.

Info Sonntag zum ersten Mal in Bietigheim zu Gast Sonntag sind die Pinguine zum ersten Mal beim Liganeuling in Bietigheim zu Gast. Der Tabellenletzte ist mit 94 Gegentreffern die Schießbude der DEL. Allerdings hat Torwart Sami Aittokallio seine Verletzung auskuriert und die Abwehr wieder stabilisiert.

Die Pinguine wollen natürlich den ersten Sieg gegen Pietta feiern. Nach den beiden Niederlagen in der Vorsaison hieß es in dieser Spielzeit im ersten Spiel an der Donau am Ende 1:3. Dabei boten die Schwarz-Gelben die bisher schwächste Leistung auf fremdem Eis.

Lesen Sie auch KEV-Torhüter : Oleg Shilin ist die Lebensversicherung der Krefeld Pinguine

Personell kann Trainer Igor Zakharkin bis auf Maciej Rutkowski, der beim Oberliga-Team bleibt, auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Denn Laurin Braun kehrt wieder ins Team zurück. Der 30-jährige Stürmer hat seine Oberkörperverletzung auskuriert und befindet sich seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining. Der Coach wird wieder sechs Verteidiger und 13 Stürmer aufbieten.

Da Zakharkin nach dem Sieg gegen die DEG bei der anschließenden Pressekonferenz wie gewohnt von Sergey Saveljev vertreten wurde, schilderte er am Mittwoch nach dem Training seine Eindrücke vom Derby: „Ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass wir uns gut vorbereiten und die Mannschaft kontinuierlich aufbauen. Wir arbeiten an vielen Komponenten und haben uns besonders in der Offensive verbessert. Es ist jetzt die Psychologie vom Gewinnen in Sicht. Ich hoffe, dass die Jungs jetzt noch mehr Vertrauen haben.“

Im Tor kündigte der Trainer eine Veränderung an. Obwohl Oleg Shilin nach dem Derbysieg erklärte, er sei fit und habe derzeit viel Spaß am Eishockey, was alles etwas einfacher mache, wird er wahrscheinlich eine Pause bekommen und Nikita Quapp im Tor stehen.