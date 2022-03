3:2 nach Penaltyschießen : Krefeld Pinguine beenden Red Bull Münchens Siegesserie

Münchens Torhüter Henrik Haukeland ist noch vor Lucas Lessio (rechts) und Laurin Braun (Mitte) an der Scheibe. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Die Krefelder geben den Kampf um den Klassenerhalt nicht auf. Sie bezwingen Red Bull München nach großartigem Kampf mit 3:2 nach Penaltyschießen, wahren in der Tabelle den Anschluss und werden frenetisch gefeiert.

Die Stimmung war der Situation angemessen. Vor dem Spiel klang das „You‘ll never walk alone“ recht zaghaft aus den Kehlen der nur 1.992 Zuschauer, zumal die Südtribüne deutliche Lücken aufwies. Stadionsprecher Kristian Peters-Lach mahnte: „Ich hoffe, alle haben verstanden, was die Stunde geschlagen hat.“ Die Mannschaft und ihre Anhänger arbeiteten sich in das Spiel und mit den Aussichten auf einen Punktgewinn gegen den hohen Favoriten Red Bull München besserte sich auch die Stimmung auf den Rängen von Sekunde zu Sekunde. Und als dann der glänzend aufgelegte Torhüter Sergei Belov den zweiten Penalty hielt, gab es kein Halten mehr. Die Spieler feierten den 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0)-Sieg nach Penaltyschießen und sie wurden gefeiert. „Oh, wie ist das schön“, sangen die begeisterten Fans und Sportdirektor Sergey Saveljev ließ es sich nicht nehmen, Torhüter Belov in den Arm zu nehmen und mit der Mannschaft auf dem Eis zu feiern.

Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, bis es soweit war. Die Münchner, die zuvor fünf Siege in Folge gefeiert hatten, strotzten vor Selbstbewusstsein, was sie allerdings teilweise zur Überheblichkeit neigen ließ. Nach nur zwölf Sekunden hatten sie ihre erste Chance. Die Krefelder benötigten fünf, sechs Minuten, um sich aus der drückenden Überlegenheit zu befreien, dann plätscherte das Spiel so dahin.

statistik Krefeld Pinguine – RB München⇥3:2 n.P. Pinguine: Belov - Gläßl/Bappert, Hänggi/Kulda – Sabolic/Lucenius/Bracco, Olson/Blank/L.Niederberger, Braun/Berlyov/Lessio, Rutkowski/Lewandowski/Volek. Tore: 1:0 (22:46) Lessio (Bracco/Sabolic 5-4), 1:1 (29:16) O´Brien (Kastner), 1:2 (39:51) Redmond (Hager), 2:2 (53:31) Lewandowski (Bracco/Sabolic 5-4), 3:2 (65.) Sabolic (Penalty). Schiedsrichter: L. Kopitz (Iserlohn), Jake Rekucki (USA). Strafminuten: Krefeld 4, München 6. Zuschauer: 1.992.

Im Mittelabschnitt nahm es Fahrt auf. Das lag vor allem an den Gastgebern, die ihr erstes Überzahlspiel zur Führung nutzten. Nach einer schönen Spielverlagerung brachte Lucas Lessio die Schwarz-Gelben, die zuvor kaum Möglichkeiten hatten, überraschend in Führung. Der gereizte Favorit benötigte das Glück des Tüchtigen, um die Partie zu drehen. Ein Schuss von der blauen Linie, von Verteidiger Andrew O‘Brien abgefeuert, ging durch Mann und Maus zum Ausgleich ins Netz. Noch glücklicher war die Entstehung der Münchner Führung. Der Schläger von Verteidiger Arturs Kulda, der wieder deutlich über 30 Minuten auf dem Eis stand, zerbrach, so dass Zachary Redmond allein auf Torhüter Belov zulief und ihn überwand.

„Dann haben die Krefelder genau das gemacht, sie machen mussten“, sagte Münchens Trainer Don Jackson. „Sie sind mit dem Mut der Verzweiflung nach vorn gestürmt. Aber irgendwann musste es uns ja erwischen.“ Tatsächlich hatten bereits Maciej Rutkowski und Thomas Olsen den Ausgleich quasi auf dem Schläger, doch es war der 41 Jahre alte Routinier Edi Lewandowski, der in erneuter Überzahl das 2:2 markierte. Dass er in seinem 600. DEL-Spiel ins Schwarze traf, rundete den Nachmittag für ihn ab. Voller Begeisterung sprach Jeremy Bracco dem Jubilar und Torschützen in die Arme. Es war der Moment, wo die Stimmung in Begeisterung umschlug.