Vorbereitung auf die Saison : Bei den Krefeld Pinguinen läuft es besser als im Vorjahr

Alexander Weiß, hier beim Torschuss in Mannheim, ist zuversichtlich. Foto: imago images/Thomas Frey/Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Krefeld Er ist ein Routiniert, er kennt sich aus. Alexander Weiß sagt, die Vorbereitung sei besser als im Vorjahr und versprüht Zuversicht. Und Dennis Miller aus Augsburg verrät, warum er nach Krefeld gekommen ist.

Viele Spieler der Krefeld Pinguine , die hier leben, absolvieren die Sommervorbereitung im Kraftraum der Yayla-Arena. Athletik-Trainer Leonardo Manzano Alvares bringt sie mächtig ins Schwitzen. Es werden unter anderem Gewichte gestemmt, und auf den Fahrrädern treten die Jungs mächtig in die Pedale, damit eine entsprechende Grundlage vorhanden ist, bevor es in den ersten Augusttagen aufs Eis geht.

Zur etwa zehnköpfigen Trainingsgruppe gehören neben Alexander Weiß und Dominik Tiffels auch Rückkehrer Philip Riefers und die beiden Neuzugänge Dennis Miller und Nikita Krymskiy. Weiß, der mit seinen 35 Jahren schon an vielen Standorten trainiert hat, bescheinigt dem Athletik-Trainer eine gute Arbeit: „Leo macht das in diesem Sommer richtig gut. Es läuft deutlich besser als im Vorjahr ich glaube, dass wir optimal vorbereitet aufs Eis gehen werden.“

Einer der jungen Spieler ist der 18-jährige Nikita Krymskiy, der vom Oberligisten Diez-Limburg gekommen ist und sich jetzt in DEL 2 beweisen will: „Es ist ein ganz anderes Level, da muss ich mich anpassen. Es ist schnelleres und körperlicheres Eishockey als in der Oberliga. Zu meiner Rolle im Team kann ich noch nichts sagen. Das werde ich im August sehen, wenn der Trainer da ist. Ich werde mein bestes geben.“

Zur jungen Garde gehört auch Dennis Miller. Der 22-jährige Stürmer kommt aus Augsburg. Auf den Grund seines Wechsels angesprochen, sagte der Angreifer, der in der vergangenen Saison auch für den Zweitligisten Bad Tölz 16 Spiele absolvierte und 13 Scorerpunkte sammelte: „Sergey Saveljev wollte mich unbedingt haben. Jetzt will ich mithelfen, die Rückkehr in die DEL zu schaffen. Wir haben eine gute Chance aufzusteigen, weil wir eine starke Mannschaft haben. Ich sehe zwischen der DEL und der DEL 2 keinen sehr großen Unterschied. In der DEL 2 wird etwas offensiver gespielt, dass kommt meiner Spielweise entgegen.“ Ein Lob hat Miller für die Geschäftsstelle: „Die Organisation hier in Krefeld ist prima, ich habe auch eine schöne Wohnung“.