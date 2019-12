Hallenhockey-Bundesliga : Die Bundesliga-Herren des Crefelder HTC feiern zwei Erfolge

Krefeld Die Erstliga-Damen sorgten nach dem 0:12 gegen Düsseldorf mit einem 3:2-Sieg über Bonn dafür, dass sie auf Tabellenplatz vier überwintern.

(nose) Für die Herren des Crefelder HTC gab es mit dem 9:1 gegen den Düsseldorfer HC und dem 6:3 gegen den Gladbacher HTC ein perfektes Wochenende. Am Freitagabend präsentierten sich die Krefelder Herren in der Hallenhockey-Bundesliga von Beginn an gedankenschnell und kombinationssicher und mit ausgeprägten Offensivdrang. Neben Niklas Wellen, der bei seinen vier Treffer seine technischen Fähigkeiten demonstrierte, trafen fünf verschiedene Schützen, was die geschlossene Mannschaftsleistung am Freitagabend unterstreicht. Gepaart mit einer erneut sehr starken Vorstellung von Schlussmann Luis Beckmann sorgten die Seidenstädter dafür, dass der ebenso klare wie verdiente Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geriet.

Im zweiten Spiel knüpfte Jonathan Ehling unmittelbar dort an, wo er am Freitagabend aufgehört hatte und brachte seine Mannschaft mit einem lupenreinen Hattrick, darunter zwei Strafecken, klar in Führung, welche Janick Eschler noch vor dem Pausenpfiff auf 4:0 erhöhte. Gladbachs Coach Markus Küppers stellte sein Team in der Halbzeitpause offensiver ein, was sich auch in Form von zwei Treffern widerspiegelte. Die Gäste, welche auf den ersten Saisonpunkt hofften, blieben in der Offensive dann aber meist zu hektisch, während Luis Beckmann wie auch seine Vorderleute trotz der Gegentreffer die Ruhe behielten. In der Schlussphase kamen die Gladbacher durch Paul Tenckhoff zwischenzeitlich auf 3:5 (58.) heran, doch Henrik Mertgens sicherte im Gegenzug mit seinem Treffer zum 6:3 (60.) den zweiten Sieg des Wochenendes. „Die Chancenauswertung ist noch ausbaufähig gewesen. Ich bin denoch sehr zufrieden. Die Spiele gegen Köln werden zeigen, inwieweit es in der Tabelle nach oben gehen wird“, sagte Trainer Robin Rösch nach den beiden Spielen.