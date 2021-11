Deutschland-Cup in Krefeld : Daniel Pietta freut sich auf die KEV-Fans

Wahrscheinlich gibt es am Donnerstag für Daniel Pietta beim Deutschland-Cup ein Wiedersehen mit Russland. Foto: PIX-Sportfotos/Michael Ruffler

Krefeld Der ehemalige Publikumsliebling der Pinguine will sich beim Deutschland-Cup für Olympia und die WM empfehlen. Er wird beim Turnier nach seinem Abschied von Krefeld zum ersten Mal in der Yayla-Arena vor Zuschauern spielen.

Nach dem Heimsieg des EHC Ingolstadt am Sonntag gegen die Eisbären Berlin hatte es Daniel Pietta eilig. Es wurden noch schnell ein paar Sachen gepackt, dann ging es mit dem Auto gemeinsam mit der Familie auf die 559 Kilometer lange Fahrt von der Donau an den Niederrhein. „Ich wäre sowieso nach Hause gefahren, egal, ob ich beim Deutschland-Cup dabei bin oder nicht, hatte er vor zwei Wochen im RP-Gespräch erklärt.

Jetzt ist er zu Hause und für das Traditionsturnier des Deutschen Eishockey-Bundes nominiert: „Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Leider habe ich mich ja im Vorjahr bei den Play-offs an der Hand verletzt und so eine mögliche Teilnahme an der Weltmeisterschaft verpasst.“ Vor der nächsten WM im Mai steht ja noch im Februar Olympia in Peking auf dem Programm. Für den bald 35-jährigen Center wäre es die Krönung seiner Karriere, dort dabei zu sein. „Ich versuche, mich weiter mit guten Leistungen in Ingolstadt und in den Länderspielen für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Ich weiß, dass für den Bundestrainer nur Leistung zählt und keine Namen. Ich glaube, dass ich eine Chance habe wie viele andere Spieler auch. Aber bis dahin kann noch viel passieren“, erklärte er am Montag, ehe er um 18 Uhr zum ersten Treffen der DEB-Auswahl in der Yayla Arena eintraf.

Info Es wird ein Nachweis für die 3G-Regel verlangt Do., 16:15 Uhr: Slowakei – Schweiz. 19:45 Uhr: Deutschland – Russland. Sa., 14:30 Uhr: Deutschland – Schweiz. 18 Uhr: Russland – Slowakei. So., 11 Uhr: Schweiz – Russland.| 14:30 Uhr: Deutschland – Slowakei. Der Zutritt zu allen Spielen erfolgt gemäß der 3- G-Regelung. Ein Nachweis der Impfung, Genesung oder tagesaktueller Testung (maximal 24 Stunden) muss am Einlass vorgezeigt werden. Eintrittskarten gibt es an den Kassen der Yayla Arena und online über den DEB-Ticketshop: www.deb-online.de/tickets.

Es muss für ihn schon ein komisches Gefühl gewesen sein, seine Eishockeytasche dort auszupacken, wo er 17 Jahre lang als Spieler der Pinguine seinen Stammplatz hatte: „Die Kabine wurde ja etwas umgebaut. Aber natürlich werden mir viele Erinnerungen durch den Kopf schießen. Zu Hause zu spielen ist immer schön.“

Bereits in der Vorsaison war er am 31. März mit Ingolstadt zu einem DEL-Spiel in seinem „Wohnzimmer“ zu Gast. Damals saßen keine Zuschauer auf den Rängen. Bereits nach 31 Sekunden musste Pietta auf die Strafbank. Ein Treffer gelang ihm beim 6:5-Sieg der Panther nicht. Nachträglich wurde das Spiel mit 5:0 für Ingolstadt gewertet, weil Martin Karsums nicht auf dem Spielbericht stand.

In dieser Saison gab es für Pietta beim 3:1-Sieg der Panther ein Wiedersehen mit den Pinguinen. Auch da gelang ihm kein Treffer. Zu diesem Zeitpunkt lief es nicht so wie erwartet für sein Team. Danach ging es aufwärts. Mittlerweile befinden sich die Panther in Schlagdistanz zu den Top-Sechs der Tabelle. Nach 20 Einsätzen stehen für ihn fünf Treffer und zehn Vorlagen zu Buche. In der Vorsaison waren es am Ende nach 30 Punkt-und drei Play-off-Spielen 21 Scorerpunkte (5/16). Nach einer Flaute gelang ihm am Sonntag beim Sieg gegen Berlin ein Treffer: „Das wurde auch mal wieder Zeit, das hat mal wieder gut getan. Unser Anspruch ist die direkte Play-off-Qualifikation“, sagt der Center. Ob er auch in der kommenden Saison für die Panther spielt, will er noch nicht verraten. Insider an der Donau gehen aber fest davon aus. Eine Rückkehr zu den Pinguinen ist ja ausgeschlossen. Die Ereignisse in Krefeld verfolgt er natürlich, zumal er ab und zu mit seinem alten Kumpel Martin Schymainski telefoniert: „Von den Ergebnissen und Punkten hat sich die Mannschaft ja stabilisiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Da für den Deutschland-Cup 15 Stürmer zum Aufgebot von Bundestrainer Toni Söderholm gehören, steht noch nicht fest, ob Pietta gleich am Donnerstag im ersten Spiel gegen Russland auf dem Eis steht. Zu rechnen ist aber damit. Im Vorjahr bildete er zusammen mit Marcel Noebels und Daniel Fischbuch eine Angriffsreihe.