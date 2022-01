Nach 1:6 gegen Ingolstadt : Blick der Krefeld Pinguine geht jetzt nach unten

Laurin Braun, der hier von DEG-Torhüter Mirko Pantkowski und Niklas Heinzinger gestoppt wird. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zwei Punkte aus den zurückliegenden drei Begegnungen, 1:6 daheim gegen Ingolstadt und jetzt haben die Pinguine auch noch zwei schwere Auswärtsspiele zu bestreiten. In der Olympiapause drohen sie auf die Abstiegsplätze abzurutschen. Kritik kommt von Kapitän Laurin Braun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Bei den Krefeld Pinguinen hat sich nach nur zwei Punkten aus den vergangenen drei Spielen das Abstiegsgespenst zurückgemeldet. Mit Blick auf die beiden schweren Auswärtsspiele am Dienstag in Mannheim und am Freitag in Ingolstadt ist zu befürchten, dass dieser nicht gerne gesehene Gast es sich in der Olympiapause in der Kabine so richtig gemütlich macht.

Derzeit belegen die Krefelder in der Tabelle Platz 13 und damit den letzten Nicht-Abstiegsplatz. In 38 Spielen haben die Schützlinge von Trainer Igor Zakharkin 46 Punkte geholt. Im Augenblick deutet wenig daraufhin, dass noch vor der Pause weitere aufs Konto kommen. Der Tabellenletzte Bietigheim hat nur einen Zähler weniger geholt, aber auch schon eine Begegnung mehr ausgetragen, ist aber trotzdem in Schlagdistanz. Richtig gefährlich werden kann den Schwarz-Gelben aber Iserlohn. Die Sauerländer um die beiden Ex-Pinguine-Kapitäne Martin Schymainski und Torsten Ankert haben zwar erst 37 Punkte gesammelt, aber durch ihre Corona-Pause sechs Spiele weniger ausgetragen. Vier dieser Partien sind für die Olympiapause terminiert. So könnte es passieren, dass die Pinguine tatenlos zusehen müssen, wie die Auswahl des neuen Trainers Kurt Kleinendorst in der Tabelle vorbeizieht.

Lesen Sie auch 1:6 gegen ERC Ingolstadt : Krefeld Pinguine ohne den Hauch einer Chance

Anstatt um den Klassenerhalt zittern zu müssen, wollten die Pinguine eigentlich die Pre-Play-off-Ränge angreifen. Nach dem Derbysieg gegen Köln vor einer Woche konnten sie sich auch noch berechtigte Hoffnungen machen. Durch die magere Ausbeute in den vergangenen drei Begegnungen und der Leistung gegen Ingolstadt hat sich das Blatt aber gewendet. Kapitän Laurin Braun merkte dann auch nach dem Spiel gegen Ingolstadt im Interview bei Magenta-Sport kritisch an: „Das war ganz einfach ein schlechtes Spiel von uns. Wir haben die Pucks nicht raus gebracht und wir haben keine Zweikämpfe gewonnen. Es gibt heute nichts Positives. Wir wollten die Play-off-Ränge angreifen, aber wenn wir so spielen geht es umgekehrt.“

Auf Rang zehn und damit auf dem ersten Pre-Play-off-Platz befinden sich im Augenblick die Kölner Haie mit 56 Punkten. Sie haben aber bereits drei Spiele mehr ausgetragen wie die Pinguine.