Wer ist der Torjäger? : Neu-Pinguin Besse „ein Typ wie Descheneau“

Krefeld Der Amerikaner soll in der zweiten Reihe ein gefährliches Duo mit Jacob Lagace bilden. Ein Center für die Reihe wird gesucht.

Für den Außenstürmer ist Krefeld und die Deutsche Eishockeyliga seine erste Station in Europa. Der Amerikaner wurde 2013 von den Anaheim Ducks im „NHL Entry Draft“ in der fünften Runde ausgewählt, entschied sich aber zunächst für eine akademische Ausbildung an der University of Wisconsin. Hier spielte er vier Jahre Eishockey. Ab 2017 ging er dann für die Norfolk Admirals und die South Carolina Stingrays sehr erfolgreich auf Torejagd. In 127 Spielen in der ECHL erzielte er 62 Treffer und gab 64 Torvorlagen. Auch in der AHL kam er für Cleveland und Hershey 18 Mal zum Einsatz und erzielte drei Tore und gab sechs Vorlagen. Besse sagte zu seinem Wechsel nach Krefeld: „Den Gedanken, meine Laufbahn in Europa fortzusetzen, hatte ich schon lange. Die Gespräche mit Krefeld sind sehr vielversprechend gewesen und Trainer Brandon Reid hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht. Ich bin gespannt, was mich erwartet und wie ich in der DEL zurechtkommen werde. Insbesondere über die verrückte Fankultur habe ich schon einiges gehört“.