Es besteht weiter Hoffnung : Den Pinguinen liegt ein neuer Rettungsplan vor

Krefeld Die Suche nach einer neuen Gesellschafterstruktur geht weiter.

Da Matthias Roos aber immer von „einer Handvoll“ Personen gesprochen hat, die sich an der neuen Gesellschafterstruktur beteiligen oder als Sponsor einsteigen wollen, besteht weiter Hoffnung, dass es in der Yayla-Arena auch in der kommenden Saison DEL-Eishockey zu sehen gibt. Nach Informationen unserer Zeitung wurde den Verantwortlichen der GmbH am Wochenende ein Rettungsplan vorgelegt. Initiator oder Inhalte sind nicht bekannt. Letztendlich wird viel davon abhängen, wie man mit den Altlasten umgeht. Das künftige Handeln hängt natürlich von der Entwicklung der Corona-Krise ab. Solange rückt die Krise bei den Pinguinen ganz weit in den Hintergrund.