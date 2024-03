Dritte Niederlage in Folge Den Pinguinen droht das Play-off-Aus

Die Pinguine hatten sich am Samstag um 12 Uhr auf den Weg nach Crimmitschau gemacht. Angreifer Kevin Niedenz musste krank passen. Für ihn rückte Edmund Junemann in den Kader, der am Sonntagvormittag aus Berlin anreiste, wo er am Abend zuvor noch für die U20 des KEV 81 gespielt hatte. Ansonsten setzte Cheftrainer Greg Poss auf die gleichen Spieler wie am Freitag bei der 3:5-Heimniederlage. Die Gastgeber mussten auf die beiden Förderlizenzspieler Büsing und Kreutzer aus Bremerhaven verzichten. Für Büsing kam der Kanadier Hayden Verbeek neu ins Team.Die Pinguine übernachteten in einem Hotel in Zwickau, von wo aus es am Sonntag nach einem Spaziergang und dem Teammeeting ins etwa 30 Minuten entfernte Crimmitschau ging. Am Spieltag hatten sich mehr KEV-Fans auf den Weg nach Westsachsen gemacht als nach den beiden Niederlagen erwartet werden konnte. Sie trugen mit rund 200 Anhängern und einer Choreo zu einer tollen Atmosphäre in der ausverkaufen Arena bei. Nach wenigen Sekunden stockte ihnen der Atem, aber Torwart Felix Bick war bei einer guten Einschussmöglichkeit zur Stelle.