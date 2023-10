Krefeld Pinguine unter Druck Lukas Wagner kennt das Rezept gegen die Eisbären Regensburg

„Das ist für mich ein besonderes Spiel“, gesteht Wagner. „Ich habe viele gute Erinnerungen an meine Zeit in Regensburg, schließlich bin ich mit dem Team von der dritten Liga in die DEL 2 aufgestiegen.“ Und er kennt das Team daher noch immer recht gut. „Regensburg hat eine Mannschaft, die gutes Eishockey zeigt, aber manchmal etwas zu verspielt ist. Wir müssen an unsere Leistung aus dem Spiel gegen Crimmitschau anknüpfen und viele Pucks zum Tor bringen“, verrät der 21-Jährige das Rezept. Über seinen ehemaligen Trainer Max Kaltenhauser sagt der Angreifer: „Max ist ein Top-Trainer, der immer eng an den Spielern dran ist und der viel Wert auf eine gute Chemie in der Mannschaft legt.“