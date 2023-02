Belov angeschlagen, Trinkberger verletzt Warum es für Krefeld Pinguine auf den Endspurt ankommt

Dass den Pinguinen zumindest Platz fünf oder sechs zuzutrauen ist, zeigte die Auswahl von Trainer Boris Blank in Landshut nach einem 1:5-Rückstand. Durch großen Kampfgeist brachte sie noch einen Punkt mit zurück an den Niederrhein. „In Landshut waren die Jungs richtig spritzig“, sagt Trainer Boris Blank. „Ich habe diese Energie auch an der Bande gespürt. Wir haben immer den Extra-Schritt gemacht. Dass wir natürlich nach dem 1:5 noch so toll zurückkommen, habe ich nicht unbedingt gedacht. In der zweiten Drittelpause beim 3:5 habe ich der Mannschaft gesagt, wenn wir so weiter spielen wie am Ende des zweiten Drittels, dann schaffen wir noch den Ausgleich. Dieser Punkt ist ein gewonnener Punkt.“