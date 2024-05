Königstransfer auf der Trainerbank Thomas Popiesch ist in Krefeld gleich der Hoffnungsträger

Die Krefeld Pinguine bestätigten am Donnerstag die Verpflichtung des neuen Cheftrainers Thomas Popiesch. Der 58-jährige Berliner stand in den vergangenen acht Eishockey-Spielzeiten bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an der Bande und feierte mit den Norddeutschen in dieser Saison noch die Vize-Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Popiesch spielte während seiner aktiven Profikarriere 1991/92 und 1992/93 für den Krefelder EV in der Bundesliga. In der kommenden Woche wird Popiesch von den Pinguinen vorgestellt.