4:5 in der Verlängerung Pinguine verlieren erstes Halbfinalspiel

Angereist waren die Pinguine bereits am Donnerstag. Übernachtet wurde im Best-Western-Hotel in Weingarten, knapp zehn Minuten vom Eisstadion in Ravensburg entfernt. Am Freitag um 9 Uhr bat Cheftrainer Boris Blank seine Schützlinge zu einem kurzen Pre-Game-Skating auf das Eis der CHG-Arena. Da war Leon Niederberger schon nicht mehr bei der Mannschaft. Der 27jährige Angreifer hatte über Nacht Fieber bekommen und reiste bereits am Mittag per Zug zurück an den Niederrhein. Für ihn stand Verteidiger Sandro Mayr als Außenstürmer im dritten Angriff auf dem Spielberichtsbogen. Für den erkrankten Matthias Bittner spielte Hendrik Hane vom Kooperationspartner Düsseldorfer EG im Tor. Der 22jährige hat übrigens gerade seinen Vertrag bei der DEG um ein Jahr verlängert und könnte somit auch in der kommenden Saison für die Pinguine spielen, wenn die beiden Clubs ihre Kooperation fortsetzen. Bei den Gastgebern war der offensivstarke Verteidiger Tim Sezemsky wieder dabei. Auf ihre Nummer 2 im Tor Jonas Stettmer mussten die Towerstars kurzfristig verzichten, weil der junge Torwart bei seinem Stammverein in Ingolstadt durch die Verletzung von Michael Garteig benötigt wurde.