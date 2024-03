Pinguine vor Spiel fünf „Eispiraten haben keinen Bock, nochmal nach Krefeld zu fahren“

Sind die Pinguine am Donnerstag nach einem kurzen Training zum letzten Mal in dieser Saison in ihren Mannschaftsbus gestiegen? Diese Frage wird am Freitag im Eisstadion von Crimmitschau entschieden, wenn die Krefelder im fünften Play-off-Viertelfinalspiel mit den Eispiraten die Schläger kreuzen.