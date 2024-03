Erstes Play-off-Heimspiel Krefeld Pinguine versprechen heißen Tanz

Den Play-off-Auftakt haben sich die Krefeld Pinguine und ihre Fans sicher ganz anders vorgestellt. Gegen nicht mal starke Eispiraten fehlte der Mannschaft alles, was für die schönste Eishockey-Zeit des Jahres erforderlich ist. Es gibt natürlich keinen Grund, in der Best-of-seven-Serie die Flinte ins Korn zu werfen. Am Freitag wollen sich die Spieler ab 19.30 Uhr in der Yayla-Arena vor fast ausverkauften Rängen revanchieren und versprechen den Eispiraten einen heißen Tanz.