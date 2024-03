Freitag Duell Nummer fünf Pinguine schöpfen wieder Hoffnung

Am Dienstag konnte Trainer Greg Poss durch die Rückkehr von David Cerny auf vier Reihen bauen. Dazu war das Unterzahlspiel wieder ein Faktor. Allerdings machte sich da bemerkbar, dass bei den Eispiraten in Überzahl als Schlüsselspieler der verletzte Verteidiger Balinson und Kreutzer (spielt für Bremerhaven) fehlten. Beide werden voraussichtlich auch am Freitag wieder fehlen. Keine gute Idee von Trainer Tuores war es, Stürmer Walsh als Verteidiger aufs Eis zu schicken, der an zwei Gegentoren beteiligt war.