Zweite Niederlage gegen Eispiraten Pinguine geben 3:1-Führung aus der Hand

Nach der Niederlage in Crimmitschau musste Trainer Greg Poss auf Christian Kretschmann verzichten, der sich bei dem Foul von Lindberg beim Sturz aufs Eis an der Schulter verletzte und sicher drei Wochen fehlen wird. Die Eispiraten, die am Donnerstag angereist waren, traten in unveränderter Besetzung an. Aber nach fünf Minuten hatten sie einen Platz auf der Bank frei. Sturm leistete sich gegen Mike Fischer einen Check gegen Kopf und Nacken, kassierte eine Fünfminutenstrafe und durfte zusätzlich unter die Dusche. So blieben nur noch fünf Verteidiger übrig. Beide Trainer schickten bis zur Pause nur drei Sturmreihen aufs Eis.