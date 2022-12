Neuer Sportdirektor Peter Draisaitl beginnt mit der Kaderplanung

Alle anderen Spieler stehen bei Peter Draisaitl jetzt in zweierlei Hinsicht auf dem Prüfstand: sportlich, aber auch wirtschaftlich, ob sie ins sportliche Konzept und ins Budget passen. Und dass am Kader nachjustiert werden muss, wenn spätestens im Sommer 2024 die Rückkehr in die DEL gelingen soll, liegt auf der Hand. Dabei setzen die Pinguine auf Draisaitl. „Peter identifiziert sich bereits nach wenigen Wochen in einer Art und Weise mit den Pinguinen, die mich sehr beeindruckt hat“, sagt Schopp. „Wir teilen eine klare Vision und er hat durch seine Erfahrung als Trainer und Spieler eine weitreichende internationale Vernetzung, die bis in die Topligen Europas und darüber hinausgeht.“