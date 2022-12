Vertrag über drei Jahre Peter Draisaitl nun auch Sportdirektor der Krefeld Pinguine

„Wir freuen uns sehr, dass wir Peter für die Funktion des Sportdirektors gewinnen konnten“, sagt Geschäftsführer Peer Schopp. „Wir müssen jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Daher war es uns wichtig, auf dieser Position schnell Gewissheit zu haben, um die Kaderplanung für die neue Saison vorantreiben zu können. Peter identifiziert sich bereits nach wenigen Wochen in einer Art und Weise mit den Pinguinen, die mich sehr beeindruckt hat. Wir teilen eine klare Vision und er hat durch seine Erfahrung als Trainer und Spieler eine weitreichende internationale Vernetzung, die bis in die Topligen Europas und darüber hinaus geht. Darum haben wir beschlossen, ihn langfristig über diese Saison hinaus an unseren Club zu binden.“