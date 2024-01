Krefeld erwartet Rosenheim Verteidiger David Trinkberger fordert Wiedergutmachung

Über die Saison gesehen können sich die Pinguine auf ihre Defensivabteilung verlassen. Mit nur 116 Gegentoren in 42 Spielen haben die Krefelder die drittbeste Abwehr der Liga. Dazu trägt auch Torwart Felix Bick bei, der unter den Stammtorhütern in der DEL 2 mit 92,8 Prozent die beste Fangquote hat. Er dürfte auch gegen Rosenheim wieder im Tor stehen. Gegen Freiburg wurde er in Absprache mit der DEG von Hendrik Hane gut vertreten. Ausfallen wird gegen Rosenheim neben dem verletzten Abwehrspieler Maximilian Adam wahrscheinlich auch Maximilian Söll, der Freitag in Kassel eine leichte Blessur erlitt. Wieder mitspielen kann aber voraussichtlich Angreifer Christian Kretschmann. Der 30-jährige Stürmer hat jetzt seine Erkältung auskuriert.