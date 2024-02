„Tut vielleicht ganz gut“ Wieso die Krefeld Pinguine froh über ein Auswärtsspiel sind

Die Krefeld Pinguine stehen am Wochenende in der DEL 2 vor zwei wegweisenden Spielen. Dabei sind die Schwarzgelben am Freitag ab 19.30 Uhr beim EC Bad Nauheim zu Gast und empfangen am Sonntag um 17 Uhr in der Yayla-Arena den ESV Kaufbeuren. In diesen beiden Begegnungen wird sich zeigen, ob sich die Auswahl von Cheftrainer Greg Poss weiter Hoffnung auf einen Platz in den Play-offs machen kann oder ob sich die Akteure auf die Play-Downs einstellen müssen.