Auswärtsspiel in Regensburg Krefeld Pinguine wieder mit Philip Riefers

An seinen Sturmreihen hält der Coach vorerst noch fest. Dass Kevin Niedenz gegen Nauheim in den letzten zehn Minuten für Dennis Miller aufs Eis kam, begründete er so: „Da habe ich auf drei Reihen umgestellt und wollte mit Kevin neue Energie in die Matsumoto-Reihe bringen. Den kann ich überall einsetzen.“ Viel umstellen wolle er aktuell nicht: „Wenn man so viele Spiele in kurzer Zeit hat, kann man nichts Neues ausprobieren und in Überzahl nichts ändern.“