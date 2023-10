2:3-Niederlage nach Penaltyschießen Krefeld Pinguine versagen bei Vasiljevs-Ehrung

Vier Minuten der Überzahl nahmen die Pinguine mit ins letzte Drittel. Und als noch ein weiterer Spieler der Gäste auf der Strafbank saß, nutzten die Pinguine die doppelte Überzahl durch Kretschmann zur Führung (43.). Eine Strafe gegen Alex Ruuttu überstanden die Pinguine. Aber als MacDonald in die Kühlbox musste, sorgte Welychka für den Ausgleichstreffer zum 2:2 (52.). Die Pinguine drängten in der Schlussphase mächtig auf die Entscheidung. Dabei setzte Ruuttu eine gute Einschussmöglichkeit an den Pfosten (58.). So ging es wie beim Saisonauftakt in Bietigheim in die Verlängerung.