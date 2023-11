Nur ein Punkt am Wochenende Pinguine verlieren Krimi nach Verlängerung

In einem schnellen, packenden und immer spannenden Eishockey-Match brachten sich die Pinguine in der Schlussphase selber um einen möglichen Auswärtserfolg. Erst spät waren sie in Bad Nauheim vor 3572 Zuschauern zum ersten Mal in Führung gegangen, die sie aber auf der Strafbank wieder abgeben mussten. Ansonsten boten sie eine deutlich bessere Leistung als am Freitag gegen Kaufbeuren. Die beiden Neuzugänge Lucas Lessio und Jerome Flaake konnten auch in ihrem zweiten Spiel für Krefeld keine Bäume ausreißen. Mit nur einem Punkt an diesem Wochenende rutschte die Mannschaft auf Tabellenplatz neun ab.