Mini-Krise überwunden Pinguine blicken wieder in Richtung Play-off-Qualifikation

Die beiden Erfolge vom Wochenende könnten ein Fingerzeig für die restlichen zwölf Begegnungen sein: „Wir sind in beiden Spielen als Mannschaft aufgetreten. Nach Ravensburg sind wir schon sehr früh losgefahren, das war eine lange Busfahrt. Trotzdem war unsere Leistung im ersten Drittel in Ordnung. Dann sind wir gut ins zweite Drittel gestartet, später war es dann ein offener Schlagabtausch. In der Schlussphase haben wir dann als Mannschaft sehr gut verteidigt und den Gegner von unserem Tor weggehalten“, erklärte Kretschmann, der einräumte, dass der Erfolg am Freitag gegen Bietigheim am Schluss am seidenen Faden hing.