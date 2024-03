3:1-Heimsieg Pinguine stehen im Play-off-Viertelfinale

Mit einem 3:1-Sieg gegen die Ravensburg Towerstars lösten die Pinguine im letzten Hauptrundenspiel das Ticket für das Play-off-Viertelfinale. Als Tabellensechster treffen sie auf Crimmitschau, gegen die alle vier Punktspiele gewonnen wurden. Das erste Duell findet am Mittwoch, 13. März beim Tabellendritten statt. Zum dritten Mal in dieser Saison sorgten die Schwarz-Gelben für einen neuen Zuschauer-Indoor-Rekord in der DEL2. Die Yayla-Arena war mit 8029 Zuschauern sogar ausverkauft. Die Krefelder bestimmten in diesem „Finale“ um einen Top-Sechs-Platz von Beginn an das Geschehen, taten sich aber lange Zeit schwer, die Überlegenheit in Treffer umzumünzen.