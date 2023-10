Bittere 0:1-Niederlage Pinguine scheitern am Bollwerk der Füchse

Von einem Goldenen Oktober sind die Pinguine derzeit so weit entfernt wie die Erde zum Mond. Im Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser kassierten sie am Freitagabend in der Yayla-Arena vor 3604 Zuschauern die vierte Niederlage in Folge. In einem kampfbetonten, aber spielerisch schwachen Duell konnten die Krefelder das Bollwerg der Gäste mit ihrem sehr starken Torwart Stettmer nicht knacken und unterlagen durch den späten Treffer der Gäste mit 0:1. Enttäuschend war bei den Hausherren das Überzahlspiel. Bestnoten verdienten sich nur die KEV-Fans, die ihre Mannschaft bis zum Gegentor anfeuerten. Nach der Schlusssirene gab es aber Pfiffe.