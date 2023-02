Nach 1:5-Rückstand Punkt erkämpft Kanadier Zach Magwood dreifacher Torschütze der Krefeld Pinguine

Die furiose Aufholjagd der Krefeld Pinguine, die nach 30 Minuten geradezu hoffnungslos mit 1:5 beim EV Landshut zurücklagen, wurde am Ende zumindest mit einem Punkt belohnt. Die Gäste unterlagen erst nach Verlängerung mit 5:6 (1:2, 2:3, 2:0, 0:1). Es war zwar die dritte Niederlage in Folge, aber ein Punktgewinn bei einem direkten Konkurrenten, der am Saisonende für einen Platz in den Top-sechs noch sehr wichtig sein könnte.