Der erste Saisonhöhepunkt Die Pinguine empfangen den Meister

Wenn die Krefeld Pinguine am Freitagabend im Heimspiel gegen den amtierenden DEL2-Meister Ravensburg zu Sache gehen, dann müsste die erste Revanche für das Aus im Play-off-Halbfinale der Vorsaison gelingen. Und mittendrin Josh MacDonald, der maßgeblich am Titelgewinn der Towerstars aus der Spielestadt beteiligt war. Jetzt will er den Schwarz-Gelben zum Titel verhelfen. Dazu ist er aktuell auf dem besten Wege. Am vergangenen Sonntag in Landshut gelang ihm sein erster Hattrick in der Liga. „In Nordamerika gelang mir das aber auch schon einige Male“, sagte der Kanadier am Donnerstag nach dem Training.