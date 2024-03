3:1-Heimsieg gegen die Eispiraten Pinguine bleiben im Play-off-Rennen

Trainer Greg Poss hielt an seinen ersten drei Sturmreihen fest. In der vierten Reihe kehrte Kevin Niedenz zurück. Als 13. Stürmer kehrte David Cerny ins Aufgebot zurück. In der Abwehr nahm Maxi Leitner den Platz des angeschlagenen Maxi Söll ein. Bei den Gästen fehlte erwartungsgemäß der an der Schulter verletzte Verteidiger Balinson. In den Sturmreihen tauschten Kanninen und Saponari die Plätze.