Enttäuschende Vorstellung Pinguine blamieren sich gegen dezimierte Füchse

Im Eisstadion von Weißwasser leisteten sich die Pinguine trotz einer 3:0-Führung eine danach enttäuschende Leistung und blamierten sich am Ende bei ihrer 3:4-Niederlage nach Verlängerung bis auf die Knochen. Von dem, was Trainer Herbert Hohenberger unter der Woche gepredigt hatte, um mit einem Sieg aus der Lausitz zurückzukehren, war besonders im eigenen Drittel gegen ein stark dezimiertes Team nichts zu sehen. Dank Torwart Felix Bick blieb die Mannschaft vor ihren 50 mitgereisten Fans bis zum Schluss im Spiel. Angesichts dieser Vorstellung müssen die KEV-Fans am Sonntag im Heimspiel gegen Crimmitschau Angst haben, dass ihr Team in der Tabelle weiter abrutscht.