Ex-Krefelder hat einiges vor Wie Edwin Schitz die Pinguine ärgern will

Aus der aktuellen Mannschaft der Pinguine war Philip Riefers in der Saison 2018/19 sein Teamkamerad. „Mit Philipp Kuhnekath und Eric Buschmann habe ich im Nachwuchs gespielt und mit Kuhne auch im Sommer am Elfrather See Volleyball“, erzählt Schitz und kündigt an: „Ich will aber mit dafür sorgen, dass die Pinguine die lange Heimreise am Sonntag ohne Punkte antreten müssen.“ In der vergangenen Saison unterlag Landshut zu Hause mit 3:6 und gewann die zweite Partie mit 6:5 nach Verlängerung. In Krefeld hieß es aus Sicht der Landshuter 5:3 und 2:3 nach Verlängerung.