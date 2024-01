3:5 gegen Starbulls Rosenheim Krefeld Pinguine enttäuschen auf ganzer Linie

Beide Mannschaften starteten recht verhalten in die Partie, so dass sich zunächst kaum Torchancen ergaben. Als die Pinguine in der sechsten Minute zu ihrer ersten Überzahl kamen, nutzten sie das gegen das schwächste Unterzahlteam der Liga durch Jerome Flaake zum Führungstreffer. Das steigerte aber nicht das Selbstbewusstsein der Gastgeber. Die Gäste zeigten sich nicht geschockt und kamen in der 10. Minute zum Ausgleich, als die Pinguine-Abwehr zu nachlässig agierte. agierte. Danach war Rosenheim gut im Spiel und ging in der 15. Minute durch McNeely mit 2:1 in Führung. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Lucas Lessio eine Minute vor der Pause, als sein Schuss am langen Eck vorbei strich. Der gleiche Spieler hatte zu Beginn des zweiten Drittels den Ausgleich auf dem Schläger. Er scheiterte aber freistehend am Torwart der Gäste. Danach waren dann wieder die Bayern am Zug. Weil die Pinguine-Defensive schläfrig agierte, kamen sie durch Streu zum 3:1 (22.) Drei Minuten später konnte sich Ex-Pinguin Hauner freistehend gegen Bick die Ecke aussuchen.