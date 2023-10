4:1-Sieg gegen Regensburg Krefeld Pinguine drehen das Spiel binnen fünf Minuten

Trainer Blank konnte sein Team nicht in der angekündigten Formation aufs Eis Schicken. Verteidiger Maximilian Söll hatte am Morgen beim Abschlusstraining einen Schuss geblockt und sich am Unterkörper verletzt. Für ihn rückte Philip Riefers an die Seite von David Trinkberger. Maximilian Leitner bildete wie zuletzt ein Abwehrduo mit Christian Ehrhoff. Der 18jährige Niclas Focks aus dem Nachwuchs des KEV 81 feierte an der Seite vom Ex-Regensburger Lukas Wagner und David Cerney sein DEL 2-Debüt in der vierten Angriffsreihe. In den Reihen der Gäste stand Sandro Mayr, der in der vergangenen Saison noch für die Pinguine verteidigte und Patrick Demetz, der bis zum Sommer 2021 für den KEV 81 in der Oberliga spielte.