In nur fünf Tagen Pinguine vor einem schwierigen Dreierpack

Damit die Mannschaft am Freitag gut vorbereitet bei den Füchsen Weißwasser antreten kann, machte sie sich bereits am Donnerstag um 10 Uhr auf die weite Reise in die Lausitz. Mit Maximilian Adam stieg ein Spieler besonders gerne in den Mannschaftsbus: „Ich fahre mit großer Vorfreude dahin und freue mich auf das Spiel am Freitag.“